Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Unfall zwischen PKW und Motorrad

Neumünster (ots)

Gettorf. Bereits am 01.03.2019, kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 44 und 46 in Höhe des Hotels Stadt Hamburg zwischen einem Leichtkraftrad und einem PKW in Gettorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam zu dem Zusammenstoß zwischen einem 17 Jahre alten Leichtkraftradfahrer und einer 44 Jahre alten Fahrerin eines VW Passat. Bei dem Zusammenprall wurde der 17-jährige so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Da der eigentliche Unfallhergang unklar ist, daher wurde ein Sachverständiger mit der Aufklärung beauftragt. Die Höhe des Sachschadens konnte daher noch nicht genau beziffert werden. Zeugen dieses Unfalles können sich bei der Polizei Gettorf unter der Telefonnummer 04346-9022 melden.

Jochen Lentföhr

