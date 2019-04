POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Um nahezu 4.000 Euro ist eine 54-jährige Frau am vergangenen Samstag von einem unbekannten Täter betrogen worden. Der Mann hatte sich am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und der Geschädigten mitgeteilt, dass durch einen Hackerangriff auch ihre Konten bei zwei Banken betroffen seien. Da die Frau tatsächlich Kundin der genannten Geldinstitute ist, hegte sie zunächst keine Zweifel und gab auch auf Verlangen ihre TAN-Nummer preis, die der Anrufer angeblich für ein Sicherheitsprogramm benötigte. Der Betrüger nahm anschließend über ein Dutzend Überweisungen vor, die die 54-Jährigew allesamt bestätigte. Als ihr der "Microsoft-Mitarbeiter eröffnete, dass die durchgeführten Aktionen nichts gebracht haben, forderte der Unbekannte die Frau auf, iTune-Karten vom Apple AppStore im Gesamtwert von 1.000 Euro zu kaufen. Den Betrag wolle er anschließend umgehend zurücküberweisen. Nachdem die Geschädigte die Karten erworben hatte, wurde sie von dem Täter erneut telefonisch kontaktiert und angewiesen, den Code auf den Karten freizurubbeln, zu fotografieren und an eine bestimmte E-Mail-Adresse zu senden. Erst danach wurde die 54-Jährige misstrauisch und bemerkte den Betrug.

Konstanz

Polizei behält Führerschein ein

Beim Ausfahren aus dem Parkhaus der Therme prallte ein 30-jähriger Pkw-Lenker gegen eine Tür des Hausmeisterdienstes und verließ anschließend das Parkhaus, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Die verständigte Polizei konnte wenig später den verantwortlichen Fahrer zuhause antreffen und überprüfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten hat.

Konstanz

Gestürzter Motorradfahrer

Großes Glück hatte ein 25-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L220. Der junge Mann hatte die Landesstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Dettingen/Litzelstetten befahren und etwa 200 Meter nach der Einmündung der Radolfzeller Straße einen vorausfahrenden Pkw-Lenker überholt. Dabei unterschätzte er offensichtlich den Abstand zu einem entgegenkommenden Autofahrer, weshalb er wieder einscheren wollte. Hierbei stieß er allerdings seitlich mit dem überholten Pkw zusammen, kam dadurch mit seiner Maschine ins Schlingern und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug des Entgegenkommenden. Im Anschluss stürzte der 25-Jährige auf die Fahrbahn, zog sich jedoch keine größeren Blessuren zu. An seinem Motorrad entstand Totalschaden, an den beiden Autos ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

Konstanz

Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Mit schweren Verletzungen musste eine 28-jährige Radfahrerin am Montagmorgen gegen 09.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall im Peter-Rosegger-Weg vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte den Verbindungsweg zwischen der Mainaustraße und dem Peter-Rosegger-Weg befahren und war ohne anzuhalten in diesen eingefahren. Sie stieß deshalb mit dem Pkw einer 45-jährigen Autofahrerin zusammen, die in Richtung Bettengasse fuhr. Die Rennradfahrerin, die keinen Helm trug, wurde bei der Kollision mit dem Fahrzeug gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Straße geschleudert, wo sie zunächst ohne Bewusstsein liegen blieb.

Konstanz

Fußgänger schlägt Radfahrerin

Völlig unvermittelt erhielt eine 20-jährige Radfahrerin, die am Montagabend gegen 17.00 Uhr die Petershauser Straße in Richtung Fahrradbrücke befuhr und nach rechts in Richtung Herosé-Park abbiegen wollte, einen Schlag mit der flachen Hand eines ihr völlig unbekannten Mannes ins Gesicht. Der 31-Jährige, der psychisch auffällig war, wurde von Beamten des Polizeireviers in eine Fachklinik gebracht.

Konstanz

Auto angefahren

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Samstagvormittag, 09.30 Uhr, einen Mini, der im Carport eines Gebäudes in der Ernst-Sachs-Straße abgestellt war, angefahren und dabei die Hecktür eingedrückt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Heftiger Auffahrunfall

Mit zwei total beschädigten Autos und einem Gesamtsachschaden von rund 21.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Montagabend, kurz nach 17.30 Uhr, auf der B33 in Höhe Hegne. Der 18-jährige Lenker eines Opel-Corsa war vermutlich in Folge Unachtsamkeit ungebremst auf einen vorausfahrenden 59-jährigen Pkw-Lenker aufgefahren, der mit seinem Audi A4 verkehrsbedingt anhalten musste. Während die beiden Fahrzeuglenker unverletzt blieben, mussten die nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt werden. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden von der Freiwilligen Feuerwehr abgestreut.

Konstanz

Alkoholisiert und unter Drogeneinwirkung

Nicht nur unter Alkoholeinfluss, sondern auch unter Drogeneinwirkung stand ein 42-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 02.20 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Reichenaustraße angehalten und überprüft wurde. Bei der Durchsuchung des Pkw-Lenkers stießen die Polizisten auch auf eine kleine Tüte mit Drogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges fanden die Beamten ferner unter dem Fahrersitz einen Teleskopschlagstock. Die Streifenwagenbesatzung brachte den 42-Jährigen ins Krankenhaus, wo sie eine ärztliche Blutentnahme veranlasste.

Konstanz

Körperverletzung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 00.10 Uhr ein 20-Jähriger eine gebrochene Nase erlitt. Laut Angaben des Geschädigten, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, habe ihm ein Unbekannter bei der Diskothek Berry's in der Reichenausstraße einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Der 20-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Drogenhandel und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Den richtigen Riecher hatten Beamte des Polizeireviers, die am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer in der Fritz-Arnold-Straße anhielten und überprüften. Sie stellten bei dem jungen Mann Anzeichen von Drogeneinwirkung fest und veranlassten deshalb nach einem positiven Drogentest im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Beim gleichaltrigen Begleiter des Pkw-Lenkers stießen die Polizisten auf portionsweise in Minigriptütchen verpacktes Cannabis sowie weitere Rauschgiftutensilien und Bargeld. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen förderten die Beamten weiteres Cannabis und Verpackungsmaterial zutage.

Konstanz

Zerkratzter Pkw

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am vergangenen Wochenende in der Gartenstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte die komplette Fahrerseite und Beifahrertür eines gegenüber dem Wertstoffhof geparkten Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Radolfzell

Gegen Auto geprallt

Vermutlich beim Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag zwischen 12.30 und 13.10 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz eines Outlet-Centers in der Schützenstraße abgestellten VW Eos geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von nahezu 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0.

Radolfzell

Unter Drogeneinfluss gefahren

Deutliche Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Radolfzell bei einem 22-jährigen Autofahrer fest, den sie am späten Montagabend gegen 23.15 Uhr in Böhringen anhielten und kontrollierten. Ein Drogentest, der positiv auf Kokain und Amphetamin verlief, bestätigte den Verdacht der Polizisten, weshalb diese bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und die Weiterfahrt des 22-Jährigen für die nächsten 24 Stunden untersagten.

Singen

Platzverweis

In der durch die Stadtverwaltung ausgewiesenen Alkoholverbotszone zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Seniorenheim St. Anna saßen am Montag gegen 17.15 Uhr mehrere Personen auf den öffentlichen Ruhebänken, konsumierten Alkohol und hörten laute Musik. Nachdem die Gruppe von Beamten des Polizeireviers Singen kontrolliert und auf die Alkoholverbotszone hingewiesen wurde, verließen die Angesprochenen die Örtlichkeit.

Singen

Dieseldiebstahl

Aus einem auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Straße "Unter den Tannen" abgestellten Lkw wurde am vergangenen Wochenende rund 50 Liter Diesel abgeschlaucht. Ein unbekannter Täter hatte hierzu den Tankdeckel aufgehebelt, sodass am Tank ein Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter gelangte auf bislang unbekannte Weise am vergangenen Wochenende in den auf einer Baustelle in der Worblinger Straße abgestellten Anhänger. Dort entwendete er ein Nivelliergerät, zwei 25-Liter-Kanister Diesel und ein 25-Liter-Kanister Benzin, eine Kiste mit Werkzeug und eine Kabeltrommel. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Raub am Bahnsteig - Zeugenaufruf

Wegen Raubes ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten jungen Mann, der am vergangenen Samstag gegen 23.45 Uhr auf dem Bahnsteig einen 23-jährigen Mann beraubt haben soll. Dieser wartete auf dem Bahnsteig auf einen Freund, als seinen Angaben zufolge der Unbekannte, der in Begleitung eines Pärchens war, vom gegenüberliegenden Bahnsteig über die Gleise gekommen sei und ihn mit Steinen beworfen habe. Anschließend sei er von dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen worden, dieser habe ihm auch sein Handy und den Geldbeutel aus der Hosentasche entwendet. Danach seien der Unbekannte und seine Begleiter zu Fuß geflüchtet. Der Geschädigte, der mehrere Hämatome erlitt, konnte keine Täterbeschreibung abgeben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Rielasingen-Worblingen

Versuchte Erpressung

Wegen versuchter Erpressung ermittelt die Polizei gegen drei unbekannte Jugendliche, die am Montag gegen 18.45 Uhr in der Inselstraße von der Brücke in Richtung Sportanlagen einem 16-Jährigen mit seinem 87-jährigen Begleiter gefolgt waren. Kurz nach der Brücke forderte ein Jugendlicher des Trios den 16-Jährigen unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem das Nichtmitführen von Geld von Seiten des Jugendlichen versichert wurde, ließ die Gruppe von dem 16-jährigen und seinem Begleiter ab und entfernten sich zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Von den drei Jugendlichen liegen folgende Personenbeschreibungen vor: 1. Haupttäter: ca. 170 cm groß, hochgestylte, schwarze Haare, Undercut-Schnitt, rot-gelbe Jacke, dunkle Hose, deutsche Sprache, 2. Täter: Baseballcap, rote Sneaker, dunkle Kleidung, 3. Täter: schwarze längere, seitlich gestylte Haare mit Undercut-Schnitt, grün-brauner Pullover - untereinander unterhielten sich die Jugendlichen in einer ausländischen Sprache. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Stockach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von über 3.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 14.45 Uhr an der Einmündung Goethestraße (B 31) / Industriestraße ereignete. Eine auf der Industriestraße fahrende 75-jährige VW-Fahrerin hatte in die Goethestraße einfahren wollen und hierbei die Vorfahrt eines 22-jährigen Honda-Lenkers missachtet, der von der Bundesstraße in die Industriestraße einbog. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

Bodman-Ludwigshafen

Umfangreiche Suche

Eine Wolldecke und einen Schulranzen bemerkte ein Zeuge auf einem Liegestuhl am Waschplatz in der Bahnhofstraße und meldete dies gegen 19.15 Uhr der Polizei. Da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wasserschutzpolizei, die Wasserrettung und die Freiwillige Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen verständigt, die den Uferbereich auf dem Wasser und an Land absuchten. Die Suche verlief negativ und wurde gegen 20.30 Uhr abgebrochen. Bislang liegen keine Erkenntnisse bezüglich einem Vermissten oder einem Unglücksfall vor. Die Wolldecke und der Schulranzen wurden auf das Polizeirevier Stockach gebracht.

