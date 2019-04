Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.00 Uhr in der Unteren Mühlbachstraße ereignete. Ein 18-jähriger Führerscheinneuling bog mit seinem BMW nach rechts in Richtung Fallenbrunnen ab. Als er schon fast eingebogen war, bemerkte er, dass er sich in seiner Fahrtrichtung geirrt hatte und fuhr zurück in Richtung des weiteren Verlaufs der Unteren Mühlbachstraße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Renault eines ebenfalls 18-Jährigen, der den abbiegenden BMW bereits links passierte. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von 8.000 Euro.

Friedrichshafen

Trunkenheit im Verkehr

Die Kontrolle des 56-jährigen Lenkers eines Mercedes am späten Abend des Donnerstag in der Heiliggasse führte zur Feststellung, dass der Verkehrsteilnehmer deutlich betrunken war. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Weitere Folge der Trunkenheitsfahrt ist eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Oberteuringen

Fahren unter Alkohol

Die Kontrolle des 20-jährigen Lenkers eines Pkw Ford in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 00.30 Uhr führte zur Feststellung einer geringen Alkoholisierung. Gleichwohl zieht dies die Anzeige einer Ordnungswidrigkeit bei der zuständigen Bußgeldbehörde nach sich, da Führer eines Kraftfahrzeuges im Alter unter 21 Jahren nur alkoholfrei am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Weitere Maßnahmen erfolgen voraussichtlich durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Kressbronn

Körperverletzung

Der tätliche Angriff eines stark betrunkenen Mannes auf einen sich laut Atemalkoholtestwert eher im Bereich des Vollrausches befindlichen Geschädigten in der Nacht zum heutigen Freitag in der Zehntscheuerstraße erforderte den Einsatz des Polizeireviers Friedrichshafen. Die Beamten klärten den Sachverhalt und die Beteiligung der beiden Beteiligten. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Langenargen übernommen.

Eriskirch

Hund mit überhöhtem Jagdtrieb

Durch überhöhten Jagdtrieb war ein Foxterriers auffällig. Am Donnerstagvormittag entwich der Hund vom Grundstück seines Eigentümers und hetzte in einem nahegelegenen Waldgebiet ein Reh. Das Reh musste später wegen der erlittenen Verletzungen durch den Jagdausübungsberechtigten getötet werden. Über den Jäger gelang die Identifizierung des verursachenden Hundes. Der Polizeiposten Langenargen wird den Sachverhalt zur Einleitung geeigneter Maßnahmen der zuständigen Behörde berichten.

Uhldingen-Mühlhofen

Wildunfall

Insgesamt 3 Pkw kollidierten am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 von Mühlhofen in Richtung Abfahrt Meersburg mit einer Rotte Wildschweine. Die Folge waren sieben getötete Wildschweine, davon fünf Frischlinge, und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

Markdorf

Verkehrsunfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße ereignete. Der 23-jährige Lenker eines BMW fuhr von der Ensisheimer Straße her in den Kreisverkehr, geriet ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch er gegen die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes stieß. Am Gebäude entstand Sachschaden, der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Überlingen-Deisendorf

Verkehrsunfall auf Grund Trunkenheit

Trunkenheit war offensichtlich mitursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße 200a zwischen Überlingen und Deisendorf ereignete. Die 43-jährige Lenkerin eines Renault fuhr auf der Landesstraße in Richtung Deisendorf. Nach Durchfahrt einer leichten Linkskurve geriet sie ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Renault-Lenkerin wurde leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Falsche Polizeibeamte:

Überlingen

Falscher Polizeibeamter

Eine 69-jährige Frau erhielt einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der angebliche Polizeibeamte berichtete von angeblichen Einbrüchen. Bevor er seine Lügengeschichte weiter anreichern konnte, beendete das ausgesuchte Opfer das Gespräch und informierte die tatsächliche Polizei.

Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen, auch wenn Sie auf der Straße persönlich von angeblichen Polizeibeamten nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt oder gar zur Herausgabe von Geld aufgefordert werden sollten, eindringlich:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse. - Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie deshalb nicht die Rückruffunktion Ihres Telefons. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte. - Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Bitte prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen. - Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie auch unter http://www.polizei-beratung.de

Sipplingen

Unfallflucht

Einen Unfallzeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 10.30 Uhr in der Straße "In der Breite" sucht das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0. An der Unfallstelle in Sipplingen war der Lenker eines Sattelzuges beim Rückwärtsfahren gegen einen Maschendrahtzaun gestoßen und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Zeugen, dessen Personalien nicht bekannt sind, soll es sich um den Lenker eines weißen BMW mit Konstanzer Zulassung (KN-?) handeln.

Salem

Verkehrsüberwachung

Eine Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Sigmaringen am Donnerstag, in der Zeit von 09.30 bis 14.00 Uhr, auf der Landesstraße 205 auf Höhe des Schlosses Salem im Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h ergab folgendes Ergebnis: Von insgesamt 1995 gemessenen Kraftfahrzeugen erhalten 92 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Verwarnungs- oder Bußgeld. Die Beanstandungsquote beträgt somit 4,62 %.

