POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte gehen bei Einbruch in Baumarkt leer aus - Zeugen gesucht!

Eberbach (ots) - In einen Baumarkt im Neuen Weg-Nord wurde am frühen Sonntag, gegen 1 Uhr, eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten an der Gebäudeseite zum Ohrsbergweg zwei Aluprofile einer Fensterfront beschädigt, um anschließend die 120 cm x 120 cm große Glasscheibe aus der Fassung zu nehmen. Sie verschafften sich so Zutritt zum Baumarkt und suchten den Bürotrakt auf, wo die Unbekannten an einer Brandmeldeanlage herumhantierten. Sie lösten hierbei einen Alarm aus und ergriffen daraufhin über die Notausgangstür die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Markt nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

