POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Auto überschlägt sich in Auffahrt zur B38a, Unfallaufnahme dauert an (Pressemeldung 1)

Mannheim-Neuhermsheim (ots) - Am Dienstag gegen 13.20 Uhr überschlug sich ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in der Auffahrt zur B38a in Richtung Feudenheim, aus Richtung Ludwigshafener Straße kommend.

Derzeit sind Rettungskräfte im Einsatz. Die Auffahrt ist momentan gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten sich die Insassen selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Eine Person wurde verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Unfallaufnahme dauert an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell