POL-MA: Eberbach/Schwanheim: Werkzeugkiste von Arbeitsmaschine abmontiert und gestohlen

Eberbach/Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Aluminiumkiste mit diversem Werkzeug stahlen bislang unbekannte Täter über das vergangene Wochenende von einer Arbeitsmaschine, die auf dem Waldparkplatz "Hansewiese" zwischen Eberbach und Schwanheim (L 590) stand. Am Montagmorgen stellte ein Verantwortlicher den Diebstahl der Werkzeugbox fest und informierte die Beamten des Polizeireviers Eberbach. Zuletzt war der Inhalt dieser Box am Donnerstagnachmittag in Gebrauch. Darin befanden sich verschiedene Schlüsselsätze, Maßbänder, diverse Farbmarkierungsdosen und Sonstiges im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib der ca. 80x60x40 cm großen Box mit einem Kantenschutz aus schwarzem Kunststoff nimmt die Polizei in Eberbach unter Tel.: 06271/92100 entgegen.

