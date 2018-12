POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Taxifahrer kommt beim Abbiegen von Fahrbahn ab und bleibt im Kiesbett liegen

Mannheim (ots) - Ein 55-jähriger Taxifahrer verursachte am Montagmittag, gegen 14 Uhr, in der Hochuferstraße einen Verkehrsunfall und blieb mit seinem Mercedes im Kiesbett der Straßenbahnschienen liegen. Der Mann war von der Jakob-Trumpfheller-Straße nach rechts in die Hochuferstraße abgebogen und dabei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Pfeiler wurden durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Taxi wurde so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell