Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

Salem (ots)

-- Wohnungsbrand

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist heute Vormittag gegen 11.00 Uhr ein Fernsehgerät in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Salem-Mimmenhausen in Brand geraten. Die ältere Bewohnerin, die zunächst selbst versucht hatte, die Flammen zu löschen, sowie zwei zu Hilfe kommende Hausbewohner mussten vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer, das die komplette Zimmereinrichtung zerstörte konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Salem, die mit 19 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz war rasch gelöscht und damit ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell