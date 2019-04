Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr wurden durch Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Flugplatzstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei mussten insgesamt fünf Fahrer beanstandet werden, welche den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Je 30 Euro dürften hierfür im Regelfall fällig werden. Für drei Pkw-Lenker wird es deutlich teurer, sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen, nachdem sie während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Etwa halb so teuer wird es für einen Fahrradfahrer, der ebenfalls das Mobiltelefon am Ohr hatte, während er in die Pedale trat. Hier sieht der Bußgeldkatalog einen Regelsatz von 55 Euro vor. Schließlich wurden noch zwei Radler beanstandet, welche entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren. Dies dürfte jeweils mit 20 Euro zu Buche schlagen.

Friedrichshafen/Meckenbeuren/Oberteuringen

Fünf Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Insgesamt fünf Pkw-Lenker, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen, stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in ihrem Zuständigkeitsbereich in der Nacht von Montag auf Dienstag fest. Ein Fahrzeuglenker wird wegen alkoholischer Beeinflussung mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen müssen, zwei weitere Pkw-Lenker hatten tiefer ins Glas geschaut und mussten sich durch einen Arzt Blut abnehmen lassen sowie ihren Führerschein direkt abgeben. Sie gelangen zur Anzeige. Bei zwei Autofahrern besteht jeweils der Verdacht, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Auch bei ihnen wurden Blutentnahmen im Krankenhaus durchgeführt, deren Auswertungen für Klarheit sorgen dürften.

Friedrichshafen

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 46-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Flugplatzstraße zu. Ein vor ihm befindlicher Pkw bremste verkehrsbedingt ab, dies erkannte der 46-Jährige zu spät und kollidierte mit der hinteren linken Fahrzeugecke des Wagens. Er kam hierdurch zu Fall und verletzte sich an einem durch den Anstoß abgerissenen, scharfkantigen Teil an seinem Roller. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen zunächst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.200 Euro.

Kressbronn

Gefahrguttransport ohne Erlaubnis

Nicht schlecht staunten Beamte des Verkehrskommissariats Kisslegg, als sie am Montagmittag gegen 12.45 Uhr im Umfeld einer Tankstelle bei Kressbronn auf einen ausländischen Opel-Kleintransporter aufmerksam wurden. Bei einer näheren Überprüfung stellten sie fest, dass in dem Klein-Lkw völlig ungesichert ein Kunststofftank voll mit Kraftstoff transportiert wurde und aus diesem Fahrzeug heraus mittels einer primitiven Betankungseinrichtung gerade ein Sattelzug der gleichen Spedition offenbar aufgetankt wurde. Neben der Tatsache, dass es sich bei dem Betankungsvorgang an sich bereits um einen unzulässigen Vorgang handelte, mussten die Beamten den ungesicherten und ungekennzeichneten Transport von Gefahrgut sowie eine um mehrere Jahre überschrittene Prüffrist des Kunststoffbehältnisses beanstanden. Gegen den 45-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, er musste einen mittleren dreistelligen Eurobetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen. Eine Weiterfahrt mit dem gefüllten Kunststofftank wurde untersagt. Zur Klärung, woher der mitgeführte Kraftstoff stammt und ob hierdurch möglicherweise auch Steuern nicht ordnungsgemäß entrichtet wurden, zogen die Polizeibeamten Kollegen der Zollfahndung hinzu. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrolle wurden an dem betankten Sattelzug durch die Verkehrspolizeibeamten mehrere stark beschädigte Reifen sowie bei dessen Fahrer nicht unerhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, welche ebenfalls ein Bußgeldverfahren sowie die Untersagung der Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel nach sich zogen.

Markdorf

Brand

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro sind die Bilanz eines Gebäudebrandes, welcher am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße "Zum Burgstall" gemeldet wurde. Bei Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Markdorf stand das Erdgeschoss des Hauses schon im Vollbrand. Die beiden 77- und 50-jährigen Hausbewohner hatten sich zuvor bereits ins Freie gerettet, wurden aber vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach etwa einer Dreiviertelstunde gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen und weitere Glutnester zu bekämpfen. Das Haus wurde durch die Brandeinwirkung aktuell unbewohnbar. Möglicherweise könnte das Feuer durch einen technischen Defekt am Akku eines Elektrofahrrades entstanden sein, welcher sich im Bereich der mutmaßlichen Brandausbruchsstelle beim Laden befand.

Überlingen

Verkehrsunfall

Möglicherweise ein medizinisches Problem könnte am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 31 zwischen Überlingen-Aufkirch und dem Burgberg geführt haben. Ein 81-jähriger Pkw-Lenker, welcher die B 31 aus Richtung Aufkirch kommend in Richtung Burgberg befuhr, kam Zeugen zufolge langsam nach links auf die Gegenfahrspur und streifte hier ein entgegenkommendes Wohnmobil. Er setzte anschließend seine Fahrt zunächst fort, bis er nach etwa 400 Metern erneut nach links kam und den Auflieger eines in die Gegenrichtung fahrenden Sattelzugs streifte. Dadurch wurde der Wagen des Mannes gedreht und kam zum Stillstand. Der 81-Jährige, welcher durch den Unfall selbst augenscheinlich nicht verletzt wurde, kam mittels eines Rettungswagens zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Vor Ort ebenfalls im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, welche den Brandschutz sicherstellte und bei der Bergung unterstützte. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 6.000 Euro, es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An den beiden gestreiften Fahrzeugen dürfte sich der Schaden auf insgesamt ca. 5.000 Euro summieren.

Überlingen

Drei Verkehrsunfälle verursacht

Gleich drei Verkehrsunfälle verursachte ein 81-jähriger Pkw-Lenker am Montagnachmittag in Überlingen und Nesselwangen. Der Mann befuhr gegen 15.45 Uhr zunächst die Mühlenstraße in stadtauswärtiger Richtung und überquerte den Bahnübergang am Ostbahnhof, obwohl sich die Bahnschranke bereits senkte. Hierdurch wurde das Fahrzeugdach beschädigt, an der Schranke entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Schaden. Der 81-Jährige setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Gegen 17 Uhr fiel der 81-Jährige erneut auf, als er in der Sankt-Ulrich-Straße mit seinem Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen streifte und diesen hierdurch beschädigte. Auch hier entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Etwa 20 Minuten später überfuhr er am Ortseingang von Nesselwangen eine Verkehrsinsel und beschädigte mehrere darauf befindliche Verkehrszeichen. Hier setzte er ebenfalls seine Fahrt zunächst fort, konnte aber schließlich von einem Verkehrsteilnehmer gestoppt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt, er wird bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen dürfen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Überlingen

Verkehrsunfall mit Linienbus

Großes Glück hatten die Fahrgäste eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr am Kreisverkehr der L 200 a bei Rengoldshausen. Der 51-jährige Busfahrer erlitt bisherigen Ermittlungen zufolge bei der Einfahrt in den Kreisel einen Schwächeanfall. Hierdurch fuhr der Bus unkontrolliert geradeaus weiter, beschädigte ein Verkehrszeichen und prallte in eine Böschung, wo er schließlich zum Stillstand kam. Durch die Kollision zogen sich zwei Fahrgäste leichte Verletzungen zu, die aber keiner weiteren medizinischen Versorgung bedurften. Der Busfahrer wurde zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Owingen

Mehrere Einbrüche

In mindestens fünf Firmen und Betriebe brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Owingen und Billafingen ein. In allen Fällen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Objekten und durchsuchten diese. Sie entwendeten in einem Fall einen Tresor, aus einem weiteren Betrieb fehlt ein grauer VW Sharan. Über den tatsächlichen Umfang des Diebesguts sowie eine mögliche Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Verdächtiges im Bereich Henkerberg oder den Ortsgebieten Owingen und Billafingen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des VW Sharan geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

