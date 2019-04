POL-KN: Motorradkontrollen

Polizeipräsidium Konstanz

Am Sonntagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr im Großraum Sigmaringen gezielte Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs durch. Hierbei wurden an insgesamt elf Motorrädern technische Mängel festgestellt, unter anderem gebrochene Kupplungshebel, zu kleine Spiegel oder nicht zugelassene Anbauteile. Drei Zweiradlenkern wurde aufgrund der beeinträchtigten Betriebssicherheit die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls im Rahmen der Kontrollen wurde ein Quad festgestellt, an welchem verschiedene Umbauten vermutlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben dürften. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug daraufhin sicher, eine weitergehende Untersuchung durch einen Kfz-Sachverständigen wird hier Klarheit bringen. Nachdem die Verkehrsunfallstatistik 2018 im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz einen leichten Anstieg der Verkehrsunfälle mit beteiligten Kradfahrern und insbesondere auch eine Zunahme der hierbei schwer verletzten Motorradfahrer ausweist, wird die Polizei auch in diesem Jahr in ihren Bemühungen nicht nachlassen, durch geeignete Maßnahmen und Kontrollen dieser Tendenz entgegenzusteuern und eine Senkung der Verkehrsunfallzahlen zu erreichen.

