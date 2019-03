Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brand Reihenmehrfamilienhaus

Konstanz - Altstadt (ots)

Sechs verletzte Personen sowie Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich forderte ein Wohnungsbrand am heutigen Dienstag gegen 07.00 Uhr in einem Reihenmehrfamilienhaus in der Rheingasse. "Es brennt lichterloh" wurde über Notruf gemeldet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten rückten die Einsatzkräfte deswegen mit einem Großaufgebot an und sperrten den Rheinsteig. Die Feuerwehr Konstanz, die den Brand rasch unter Kontrolle bekam, konnte ein Übergreifen auf die darüber liegende Wohnung sowie auf die angebauten Gebäude verhindern. Durch den vor Ort befindlichen leitenden Notarzt wurden die verletzten Bewohner sowie ein hilfeleistender Zollbeamter wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung ärztlich betreut und teilweise vom Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Die Klärung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sowohl das Erdgeschoss als auch das erste Obergeschoss sind durch die Brandzehrung nicht mehr bewohnbar.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell