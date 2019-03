Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zeugenaufruf nach Betrug

Singen (ots)

Um rund 40.000 Euro wurde ein 33-Jähriger am Donnerstag vor einer Woche betrogen. Der Mann, der gegen 14.00 Uhr in der August-Ruf-Straße von einer etwa 40 bis 50 Jahre alten, zwischen 160 und 165 Zentimeter großen, korpulenten, rauchenden Frau mit schwarzen, zu Zöpfen geflochtenen Haaren, aufgefordert wurde, sich aus der Hand lesen zu lassen, ließ sich auf die aufdringliche aber geschickte Frau ein und bezahlte dafür zunächst 50 Euro. Im weiteren Verlauf forderte die Frau von dem Geschädigten für ihre angebliche Heilbehandlung immer mehr Geld, bis diesem am darauffolgenden Tag Zweifel kamen und er sich an die örtliche Polizeidienststelle wandte. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannte Frau mehrere Passanten in der Singener Fußgängerzone ansprach und sucht deswegen Zeugen, die Hinweise zu der Frau, die eine schwarze Kopfbedeckung sowie schwarze Kleidung trug, oder möglicherweise auch zu weiteren Taten geben können, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

