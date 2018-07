POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 18.15 Uhr in der Zeppelin Straße. Ein 53-jähriger Toyota-Fahrer war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf eine vor ihm stehende 23-jährige Dacia-Lenkerin aufgefahren, die wegen eines 39-jährigen Smart-Fahrers, der nach links in die Niederholstraße abbiegen wollte, anhalten musste. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf den Smart geschoben. Alle drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten geborgen und abtransportiert.

Eriskirch

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Eriskirch zu einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Mini gefahren und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Bermatingen

Schlägerei

Im Nachhinein wurde der Polizei eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntag in der Gehrenbergstraße mitgeteilt. Gegen 00.30 Uhr sollen diese in Streit geraten sein, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger auf dem Boden liegend mit Tritten und gezielten Bewurf von Gläsern attackiert worden ist. Der Jugendliche erlitt hierbei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Anhand von Zeugen konnte die Polizei einen 21-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und der daran beteiligten Personen dauern an.

Überlingen

Verkehrsunfall

Rund 17.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 11.00 Uhr auf der Lippertsreuter Straße ereignete. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer hatte rückwärts aus einem Parkplatz auf die Straße fahren wollen und hierbei einen vorbeifahrenden 44-jährigen VW-Fahrer übersehen. Bei der Kollision wurde nahezu die gesamte linke Fahrzeugseite des VW beschädigt.

Überlingen

Betrunken Unfall verursacht

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es zu einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr in der Bahnhofstraße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 25-jährigen Mercedes-Lenker. Der Mann hatte nach Zeugenaussagen die B 31 zwischen Sipplingen und Überlingen befahren und war mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenfahrspur und mehrfach gegen die Leitplanke geprallt. Trotz geplatzten linken Vorderreifens setzte der Mann die Fahrt auf der Felge fort, kam kurz nach dem Bahnübergang nach einer Linkskurve zunächst auf die Gegenspur, dann von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von rund 2 Promille, weswegen der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Überlingen

Unfallflucht

Zu einem Unfall mit Sachschaden von etwa 1.500 Euro kam es am Samstag zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des La Piazza in der Lippertsreuter Straße, als ein unbekannter Fahrzeuglenker einen dort abgestellten VW beschädigte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Hagnau

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden von etwa 5.000 Euro kam es Freitagnacht gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein 51-jähriger Ford-Fahrer hatte eigenen Angaben zufolge plötzlich auftretende Taubheitsgefühle im rechten Arm und im rechten Bein verspürt. Da er keine andere Möglichkeit sah, seinen Pkw abzubremsen, fuhr er gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt, wurde aber zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Ford, bei dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Die Feuerwehren Hagnau und Meersburg waren mit 3 Fahrzeugen und 16 Mann zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt.

Salem

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich am Samstagmorgen gegen 08.45 Uhr im Stefansfelder Kreisel unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser war in den Kreisel eingefahren und hatte hierbei eine bereits im Kreisverkehr befindliche 23-jährige Motorradfahrerin übersehen. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte die junge Frau einen Zusammenstoß vermeiden, jedoch stürzte sie dabei und verletzte sich leicht. Durch einen Rettungsdienst wurde die 23-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen handeln. Personen, die diesen Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Sipplingen

Verkehrsunfall

Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es zu einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Seestraße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 49-jährigen Audi-Fahrer. Der Mann soll laut Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Steinquader gefahren sein und dabei umstehende Passanten, darunter auch Kinder, gefährdet haben. Der Mann konnte von einer Polizeistreife ca. eine Stunde später zu Hause angetroffen werden. Nach einem Atemalkoholtest, der etwa 1,4 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe.

