POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - SINGEN

Unbekannte Täterschaft beschädigten mittels eines Steins die Frontscheiben im Bereich der Eingangstür am Friedrich-Wöhler-Gymnasium. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro beziffert. Hinweise auf die Täterschaft werden an das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731-888-0 erbeten.

RIELASINGEN-WORBLINGEN

Auf einem Gartengrundstück oberhalb des Friedhofes machte sich unbekannte Täterschaft vermutlich in der Nacht zum Samstag an einer Gartenscheune zu schaffen. Gestohlen wurde aus dem Gartengrundstück eine 11kg Gasflasche, ein Werkzeugkoffer und eine Flasche Jack Daniels. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde ein dort stehender Bollerwagen genutzt.

RADOLFZELL

Anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag, gegen 03.00 Uhr, musste sich eine 52jährige Pkw- Lenkerin in der Friedhofstraße einem Alkoholtest unterstellen. Der Fahrerin mit 0,58 Promille wurde die Weiterfahrt untersagt; es folgt eine Anzeige.

KONSTANZ

Gegen 15.40 Uhr gingen mehrere Anrufe aufgrund einer Schlägerei am Bodenplatz ein. Aufgrund einer zuvor stattgefunden Vorfahrtsmissachtung kamen sich zwei männliche Personen in die Wolle. Nach einer verbalen Streitigkeit mündete die Auseinandersetzung in eine handfeste Schlägerei. Unter anderem wurde durch eine Person ein Radschraubenschlüssel gegen den Kopf der anderen Person eingesetzt, so dass dieser stationär im Klinikum aufgenommen werden musste. Zudem wurde ein VW Golf im Zuge der Auseinandersetzung beschädigt. Aufgrund vieler Passanten war die Situation durch die Einsatzkräfte der Polizei zunächst unübersichtlich. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung dauern noch an. Insbesondere benötigt die Polizei Angaben zum zeitlichen Tathergang der Streitigkeiten bis zum Einsatz des Radschraubenschlüssels. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531-995-2222 zu melden.

STOCKACH

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstag gegen 11.35 Uhr in der Seestraße. Ein 32jähriger Arbeiter brach aus ca. 6 Meter Höhe durch ein Dach einer Scheune und erlitt schwerste Verletzungen, so dass dieser stationär in einem Klinikum aufgenommen werden musste. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zu den Sicherungsverhältnissen, sind noch nicht abgeschlossen.

