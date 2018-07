Waldburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, gegen 01.10 Uhr, auf der L 326, Höhe Badstuben ereignete, wurden zwei Pkw-Lenker leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr die L326 von Waldburg kommend in Richtung Unterankenreute, kam im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. In der Folge wurde der Pkw Nissan auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw Audi zusammenstieß.

