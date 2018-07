POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Wangen i. Allgäu

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Samstag, gegen 15.25 Uhr, in der Siemensstraße. In der Einfahrt zu einem Lebensmitteldiscounters qualmte es aus dem Motorraum eines VW. Der Brand selbst konnte mit herbeigeschafften Feuerlöschern gelöscht werden. Das weitere Auslaufen von Betriebsflüssigkeiten wurde von der Feuerwehr unterbunden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15 000 Euro.

KIßLEGG

Anlässlich von Verkehrskontrollen in der Nacht zum Sonntag wurden in der Ortsdurchfahrt Zaisenhofen zwei Fahrzeugführer durch Streifen des Verkehrskommissariats festgestellt, die deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Bei beiden Fahrzeugführern im Alter von 58 und 27 Jahren mussten nach einem Atemalkoholtest ein Blutprobe angeordnet werden. Ihren Führerschein mussten sie an Ort und Stelle abgeben.

RAVENSBURG

Freitag auf Samstagnacht wurde ein geparkter VW Touran am "Pfannenstiel" durch unbekannte Täterschaft aufgebrochen, in dem die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Zudem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Weil ein Radfahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte, wurde dieser am Freitag gegen 16.30 Uhr, auf dem Marienplatz, einer Kontrolle unterzogen. Im Zuge der Maßnahmen wurde bei dem 32jährigen Mann im mitgeführten Rucksack etwas mehr als 20 Gramm Marihuana aufgefunden.

Freitag, gegen 19.00 Uhr, gingen mehrere Notrufe aufgrund einer heftigen Schlägerei an der Ecke Karlstraße/Mauerstraße ein. Den ersten Informationen zur Folge gingen mehrere Personen auf eine weitere Personengruppierung mit Schlagwerkzeugen los. Die Schläger flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich einer Aggressoren beim Polizeirevier Ravensburg. Aufgrund seines Gesamtverhaltens und einer erneut drohenden Eskalation wurde der 22jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen. Zwei Personen mussten eine Versorgung durch den Rettungsdienst beanspruchen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt sind noch nicht abgeschlossen.

