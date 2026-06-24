Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 21-jähriger Tatverdächtiger befindet sich aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 21-jährige Mann am Montag (22. Juni 2026) gegen 16:00 Uhr dem Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Karlsruher Innenstadt aufgefallen sein, als er offenbar Waren entwenden wollte. Da sich der Mann gegenüber dem Ladendetektiv nicht ausweisen konnte und sich renitent verhalten haben soll, wurde eine Polizeistreife verständigt. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen und der von ihm mitgeführten Gegenstände fanden Polizeibeamte eine betäubungsmittelverdächtige Substanz, weshalb der Beschuldigte auf ein Polizeirevier verbracht wurde. Ein Vortest der Substanz bestätigte schließlich, dass es sich bei dem aufgefundenen Stoff um mehr als 150 Gramm Amphetamin handelte.

Der Beschuldigte wurde am Dienstag (23. Juni 2026) einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

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