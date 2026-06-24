Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend kollidierten in Eggenstein-Leopoldshafen zwei Pkw im Kreuzungsbereich Zeißstraße / Industriestraße.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 29-jähriger Autofahrer gegen 17:20 Uhr auf der Zeißstraße in Richtung Boschstraße und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 58-jährigen Pkw-Fahrers, der auf der Industriestraße fuhr. Bei der anschließenden Kollision überschlug sich das Auto des 29-Jährigen und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 29-Jährigen Anzeichen fest, die auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Die Beamten brachten den Mann anschließend zur Blutentnahme auf die Dienststelle und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fabian Sauer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell