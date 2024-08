Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Korrektur zur Meldung vom 02.08.2024, 11:47 Uhr "Pkw bei Unfall gegen Ampelmast geprallt"

Karlsruhe (ots)

Entgegen der ersten Meldung wurde nicht der Citroen, sondern der Seat durch die Wucht der Kollision gegen den Ampelmast geschleudert. Es folgt der korrigierte Text:

Nachdem am frühen Freitagmorgen in Karlsruhe-Grünwinkel offenbar eine Ampelanlage ausgefallen war, kam es zu einer Kollision zweier Pkw, bei der ein Pkw gegen einen Ampelmast prallte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Seat-Fahrer gegen 06:40 Uhr auf der Pulverhausstraße in Richtung Rheinhafen. An der Kreuzung zur Durmersheimer Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines auf der Durmersheimer Straße in Richtung Norden fahrenden Citroen. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der Seat durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und wählten den Notruf. Die alarmierten Rettungskräfte befreiten die beiden Insassen schließlich aus ihren Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung wohl defekt und deshalb außer Betrieb. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000EUR geschätzt.

Die Pulverhausstraße musste für die Unfallaufnahme sowie zum Abschleppen der beiden Fahrzeuge kurzzeitig in Fahrtrichtung Rheinhafen gesperrt werden.

Nicolas Willimsky, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell