Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Fahrzeugbrand sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Karlsruhe (ots)

Ein brennendes Fahrzeug sorgte am Donnerstagmorgen für Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hauptstraße in Pfinztal, Ortsteil Kleinsteinbach.

Gegen 07:00 Uhr meldete eine Anwohnerin ein brennendes Fahrzeug in der Bockstalstraße. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer bereits auf ein weiteres Fahrzeug über. Eine Hausfassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und am Haus wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Zur Brandursache können noch keine näheren Angaben gemacht werden. Der Polizeiposten Pfinztal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stephan Arheidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell