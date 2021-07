Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Brennendes Öl verursacht Sachschaden

Vermutlich durch angebrannte Speisen gerieten Teile der Kücheneinrichtung in der Wöschbacher Straße in Pfinztal-Berghausen am Donnerstagmorgen in Brand.

Gegen 9 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in Berghausen aus. Ein Mädchen wollte sich Speisen auf dem Herd zubereiten und vergaß offenbar, dass sie Fett erhitzt hatte. Dieses geriet wohl in Brand und zog Teile der Kücheneinrichtung und eine Fensterlaibung in Mitleidenschaft. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Nur wenige Hausbewohner waren zu dieser Zeit in ihren Wohnungen, daher mussten wohl nur drei Personen zum Verlassen des Hauses aufgefordert werden. Ärztliche Versorgung musste niemand in Anspruch nehmen. Das Gebäude ist nach derzeitigem Sachstand weiter bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit 20 Personen im Einsatz, ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort.

