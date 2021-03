Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 48-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Kraichtal zu. Die Frau war gegen 14.45 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Ubstadt unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sprinter und Anhänger. An der Friedrich-Ebert-Straße bog der 51-Jährige nach links ab, ohne auf die Motorradfahrerin zu achten. Die 48-Jährige musste um eine Kollision zu vermeiden stark abbremsen und stürzte hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell