Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bruchsal - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots)

Ein 39-jähriger Mann war nach einer Trunkenheitsfahrt zum Polizeirevier Bruchsal gebracht worden und leistete bei der Blutentnahme erheblichen Widerstand.

Gegen 20 Uhr am Montagabend meldete ein Zeuge der Polizei ein Auto, das ohne Licht und in Schlangenlinien die Moltkestraße in Bruchsal befuhr. Nach Zeugenangaben habe er auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn gelenkt, gefährdet sei aber niemand worden. Der Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen. Von einer Polizeistreife konnte das betreffende Fahrzeug an der Halteranschrift angetroffen und der Halter befragt werden. Da Tatsachen dafürsprachen, dass dieser vermutlich auch der Fahrer des Pkw und offenbar noch dazu deutlich alkoholisiert war, wurde der Mann zur Dienststelle gebracht.

Dort sollte ihm zur Feststellung seiner Alkoholisierung durch einen Arzt Blut abgenommen werden. Hierbei versuchte er, die Polizeibeamten zu treten und zu schlagen. Schließlich musste der 39-Jährige durch fünf Beamte am Boden fixiert werden, erst dann war eine Blutentnahme möglich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Außerdem beleidigte der Mann die Beamten fortgesetzt auf das Übelste.

Der 39-Jährige wird wegen der Trunkenheitsfahrt, Beleidigung und dem Widerstand gegen Polizeibeamte angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell