Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann nach einer Verfolgungsfahrt in Rintheim durch die Polizei gestoppt. Während der Verfolgungsfahrt wurden sowohl das verfolgte Fahrzeug als auch der Streifenwagen beschädigt. Beamten des Polizeirevier Karlsruhe-Durlach war im Bereich der Geroldsäcker ein mit vier Personen besetzter Kleinwagen aufgefallen. Er sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer ignorierte sämtliche Anhalteversuche der Polizisten und fuhr beschleunigt weiter. Die Beamten nahmen mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung auf.

Plötzlich bog der flüchtende Wagen in einen mittels Bake abgesperrten Wirtschaftsweg ein. Beim Durchfahren der Engstelle wurde das Fluchtfahrzeug zwischen einem Zaun und der Bake stark beschädigt, der verfolgende Streifenwagen ebenso. Schließlich gelang es durch einen entgegenfahrenden weiteren Streifenwagen den Flüchtenden in der Rintheimer Hauptstraße zu blockieren und so an der Weiterfahrt zu hindern. Der Fahrer wurde festgenommen.

Der Fahrer des flüchtenden Kleinwagens stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug, mit dem der junge Mann mit seinen Begleitern unterwegs war, keine Zulassung hatte.

Die weiteren Ermittlungen zum ganzen Sachverhaltskomplex hat die Verkehrspolizei Karlsruhe übernommen.

