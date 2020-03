Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Karlsruhe - Zwei Männer werden dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden am Dienstagnachmittag zwei 22 und 31 Jahre alte Serben dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Den beiden Männern wird gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Sie sollen Montagmittag in ein Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt gegangen sein. Dort hätten sie insgesamt drei Polo-Shirts unter der Kleidung versteckt und seien beim Verlassen des Kaufhauses von Ladendetektiven angesprochen und ins Büro begleitet worden. Die hinzugerufene Streife fand bei der Durchsuchung der beiden Männer die gestohlenen Bekleidungsstücke. Weiterhin förderte die Durchsuchung zwei Werkzeuge zu Tage mit denen mutmaßlich die Diebstahlssicherungen an den Polo-Shirts entfernt worden waren.

