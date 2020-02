Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots)

In Karlsruhe kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Kurz vor 16 Uhr wollte ein 43-jähriger Sprinterfahrer von der Erna-Scheffler-Straße in die Herrmann-Höpker-Aschoff-Straße einbiegen. Hierbei missachtete er an der Kreuzung mit Rechts-vor-Links-Regelung einen vorfahrtsberechtigten Mercedes. Bei dem Unfall wurde eine 71-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank des Mercedes leicht verletzt. Die Dame wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt geschätzte 7.000 Euro.

Larissa Scholl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell