Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - In Büroräume eingebrochen

Wickede (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Außentür eines Bürokomplexes einer Firma Am Stadtwald in Wickede auf. Dort durchsuchte er zwei Büroräume und entwendete die Wechselgeldkasse, sowie ein Handy. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

