Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Über rote Ampel gefahren und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, kam es am frühen Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt. Dabei entstand ein Sachschaden von zirka 35.000 Euro.

Kurz nach 02:00 Uhr missachtete der 31-jährige Unfallverursacher das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Kriegsstraße / Karl-Friedrich-Straße. In der Folge kollidierte er mit der von rechts in die Kreuzung einfahrende 68-Jährige Mercedes-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

