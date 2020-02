Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruchsversuch in Kiosk

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Sonntag ein Kiosk in der Ettlinger Straße aufzubrechen. Mehrere Ansätze, mit Werkzeugen in den Innenraum zu kommen, misslangen. Dabei entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

