Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Farbschmierereien am Finanzamt Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu Farbschmierereien am Gebäude des Finanzamts Karlsruhe. Unbekannte Täter sprühten in einem nicht näher nennbaren Zeitraum mit roter Farbe die Aufschrift: "Weg mit dem Verbot der PKK!" auf die Fassade. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese aufwendig gereinigt werden muss.

