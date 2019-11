Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Autofahrer fährt betrunken auf Roller auf - zwei Personen verletzt

Bruchsal (ots)

Ein 15-jähriger Rollerfahrer und dessen 16-jährige Beifahrer wurden am Montagabend bei einem Unfall in Bruchsal verletzt. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf der Kammerforststraße in Richtung Bruchsal. Hierbei übersah er den vor ihm fahrenden, mit zwei Personen besetzten, Roller und fuhr auf diesen auf. In der Folge stürzt der 15-Jährige und sein Mitfahrer prallte gegen die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe des Mitsubishis. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 15-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

