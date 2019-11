Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gegen Ampelmasten gefahren

Ein 85-Jähriger fuhr am Montag gegen 18.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Durlacher Allee in Richtung Durlach. Nachdem er die Kreuzung zur Pforzheimer Straße überquert hatte, kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, geriet an den Bordstein der Mittelinsel und prallte gegen einen Ampelmasten. Da der Mann durch den Aufprall mit den Füßen an den Pedalen eingeklemmt war, wurde die Feuerwehr verständigt. Der Leichtverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall auf den Ampelmasten fiel die Ampelanlage der Kreuzung aus. Ein Techniker konnte die Ampelanlage gegen 19.20 Uhr wieder in Betrieb setzen.

