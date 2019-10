Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet von Pforzheim

Karlsruhe (ots)

Gleich fünf Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende, hauptsächlich in der Pforzheimer Südoststadt verzeichnen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Hoher Weg in der Pforzheimer Südoststadt. Gewaltsam stiegen sie über die Terrassentür in das Arbeitszimmer ein und nahmen das aufgefundene Mac Book an sich. In den weiteren angrenzenden Räumlichkeiten öffneten sie Schränke und Schubladen und durchwühlten diese nach Wertgegenständen. Ob die Diebe bei ihrer weiteren Suche fündig wurden, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag in der Schellingstraße. Hier hatten die Diebe es auf Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro abgesehen. Auch hier verschafften sich die Diebe zwischen 16:00 Uhr und 01:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt. Im Inneren betraten sie in nahezu allen Zimmer und öffneten Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen.

Auch in der Keplerstraße sind die Diebe im fast identischen Zeitraum in eine Wohnung eingedrungen. Hier stiegen die Unbekannten über einen Balkon und öffneten die Tür gewaltsam. Aufgrund des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass die Einbrecher nur einen Raum des Hauses betreten haben. Hier nahmen sie eine Herrenarmbanduhr im Wert von 130 Euro an.

Auch in die Herschelstraße sind die Diebe am Samstag eingedrungen. Allerdings hatten sie hier weniger Glück, da die Wohnung momentan unbewohnt ist.

Zu einem Einbruchsversuch kam es am Sonntag gegen 12:00 Uhr in der Galileistraße. Hier scheiterten die Täter jedoch an der Balkontür.

Wer hierzu Beobachtung oder Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit den zuständigen Polizeirevieren in Verbindung zu setzten.

