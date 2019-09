Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eindringling verursacht Brandalarm in Klinik

Karlsruhe (ots)

Ein 26-Jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag einen Brandalarm in einem Karlsruher Krankenhaus ausgelöst. Dabei wurde niemand verletzt. Da der Eindringling mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde, nahmen ihn die alarmierten Polizeikräfte fest.

Der Brandalarm wurde um 00.36 Uhr ausgelöst. Bei der Ursachensuche konnte der 26-Jährige im Keller des Gebäudes gefunden werden. Er gab an, dass er dort die Nacht verbringen wollte. Versehentlich wäre ein Stück Karton in Brand geraten. Durch die Rauchentwicklung schlug schließlich ein Brandmelder an. Sachschäden konnten zunächst nicht festgestellt werden. Auch kam keine Person zu Schaden.

Da der 26-Jährige ohnehin ein Hausverbot hatte, wird nun wegen Hausfriedensbruch gegen ihn ermittelt. Da er außerdem mit gleich mehreren Haftbefehlen gesucht wurde, nahmen ihn die Polizeibeamten fest. Er soll einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell