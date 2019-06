Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am späten Sonntagabend ein 52-jähriger Radfahrer in Karlsruhe, als es an einer Kreuzung zur Kollision mit dem Mercedes eines 21-Jährigen kam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 52-Jährige kurz nach 23 Uhr mit seinem Fahrrad die Sophienstraße in östlicher Richtung. An der Kreuzung zur Leopoldstraße übersah er offenbar den von rechts kommenden Mercedes eine 21-Jährigen, der seinerseits nach links in die Sophienstraße abbiegen wollte. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen beiden Beteiligten, wobei der 52-Jährige über die Motorhaube hinweg zu Boden stürzte und hierbei leichte Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

