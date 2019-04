Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold- Aggressiver Mann leistet Widerstand

Nagold (ots)

Am Samstag mussten gleich zwei Streifenwagenbesatzungen zu einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle in der Horber Straße ausrücken. Tatsächlich hatten sich dort um Mitternacht ein 28-Jähriger und ein 38-Jähriger in die Haare bekommen. Nachdem die beiden Streithähne getrennt wurden, richtete sich die aggressive Haltung des 28-Jährigen gegen die Polizeibeamten. Er verhielt sich immer angriffslustiger, beleidigte die Polizisten massiv und versuchte auf sie einzutreten. Der völlig außer Kontrolle geratene Mann ließ weder durch den Einsatz von Pfefferspray noch durch den Einsatz der Bodycam beruhigen. Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Ob die leichten Verletzungen, die der Angreifer davontrug von der Festnahme stammen oder von seiner vorherigen körperlichen Auseinandersetzung ist nicht mehr nachvollziehbar. Er wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung angezeigt.

