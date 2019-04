Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Polizei sucht Motorradfahrer nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen

Karlsbad (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße 562 zwischen Langensteinbach und Auerbach am Sonntagmittag bittet das Polizeirevier Ettlingen um Hinweismeldungen zu einem gesuchten Motorradfahrer.

Der gesuchte Kradfahrer befuhr mit einer schwarzen bislang unbekannten Maschine um 11.40 Uhr die Landstraße 562 von Langensteinbach in Fahrtrichtung Auerbach. Unmittelbar vor einer Kuppe überholte er die vor ihm fahrenden Fahrzeuge ohne den Gegenverkehr einsehen zu können. Ein 24 Jahre alter aus Auerbach entgegenkommender Peugeot-Fahrer musste aufgrund des auf seiner Fahrbahnseite plötzlich auftauchenden Motorradfahrers eine Vollbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. In der Folge dessen fuhr dem Peugeot noch ein 62 Jahre alter VW-Fahrer hinten auf. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beifahrerinnen der beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Die Unfallbeteiligten konnten lediglich angeben, dass es sich um ein schwarzes Modell gehandelt haben soll. Entsprechende Hinweise zum flüchtigen Motorradfahrer nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 entgegen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell