Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Trio leistet bei Kontrolle erheblichen Widerstand

Pforzheim (ots)

Drei Männer im Alter 25, 26 und 33 Jahren haben in der Nacht zum Sonntag bei einer Personenkontrolle vor einer Club-Diskothek in der Goethestraße erheblichen Widerstand geleistet. Das Trio reagierte aggressiv und provokant, als es gegen 02.20 Uhr die Fußgängerampel bei Rotlicht überquert hatte und von den Beamten angesprochen wurde. Nach der Identitätsfeststellung war den durchweg alkoholisierten Männern ein Platzverweis erteilt worden, dem sie nicht nachkommen wollten.

Schließlich musste dem 26-Jährigen die Gewahrsamnahme erklärt werden, wogegen er heftigen Widerstand leistete und seine Genossen ihm noch zu Hilfe kamen. Zeitweilig brachte er eine Polizeihiebwaffe an sich, so dass die Beamten gegen ihn wie auch teils gegen seine Gehilfen Pfefferspray einsetzen mussten. Darüber hinaus wurden die insgesamt elf eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten mit üblen Kraftausdrücken beleidigt. Auch ein Polizeihundeführer war schließlich zur Bereinigung der Lage hinzugezogen worden. Die eingesetzten Polizeibeamten wie auch die in Gewahrsam genommenen Männer haben offenbar keine nennenswerten Blessuren davongetragen.

Der 25-Jährige wies laut Vortest einen Alkoholwert von 1,68 Promille auf, der 33 Jahre alte Mann gar 1,82 Promille. Der 26-jährige Hauptbeschuldigte wollte keinen Alkoholtest über sich ergehen lassen. Bei ihm sowie dem 25-Jährigen wurde jeweils eine Blutprobe erhoben. Alle Drei blieben bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam und werden sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu verantworten haben.

