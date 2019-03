Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung nach Auseinandersetzung im Umfeld einer Diskothek

Pforzheim (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Pforzheim-Nord, nachdem am frühen Sonntagmorgen im Zuge festgestellter Auseinandersetzungen auf der Wilferdinger Höhe mehrere Personen verletzt wurden.

Gegen 03.30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei mit zehn beteiligten Personen in einer Diskothek in der Mannheimer Straße gemeldet, weshalb die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagenbesatzungen angefahren wurde. Vor der Diskothek konnten drei türkische Männer angetroffen werden, die Verletzungen im Gesicht aufwiesen. Offenbar war es bereits in der Lokalität zu handfesten Streitigkeiten gekommen. Zwischen den verschiedenen, überregional angereisten Personen mit unterschiedlichen Nationalitäten wurde die Stimmung der Diskothekenbesucher auch in Anwesenheit der Polizeibeamten immer aggressiver, weshalb mehrere Platzverweise ausgesprochen werden mussten. Da den Aufforderungen der Polizeibeamten teilweise keine Folge geleistet wurde und sich Handgreiflichkeiten unter den Kontrahenten auch im näheren Umfeld der Diskothek abzeichneten, wurden weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Erst durch entsprechend starke Polizeipräsenz war es möglich, die drohenden Auseinandersetzungen zu unterbinden. Zwei 17-Jährige mussten in der Folge in Gewahrsam genommen werden, da sie den ausgesprochenen Platzverweisen mehrfach nicht nachkamen und immer wieder zu Streitigkeiten mit anderen Personengruppen anstifteten.

Weitere Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen des Geschehens, dauern derzeit noch an. Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Tätlichkeiten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

