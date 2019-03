Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Brand an unbewohntem Gebäude

Pforzheim (ots)

Am Vorbau eines unbewohnten Gebäudes in der Lindenstraße entstand durch einen Brand am Sonntagabend ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar, es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat.

Das Feuer wurde kurz vor 19 Uhr festgestellt. Es brach in einem als Brennholzlager genutzten Windfang an einem ehemaligen Werkstattraum aus. Menschen kamen nicht zu Schaden.

