POL-KA: (PF) Pforzheim- Mann geschlagen und getreten

Ein 36-Jähriger ist am Samstag zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen, geschlagen und leicht verletzt worden. Der geistig eingeschränkte Mann war im Bereich der Westlichen Karl-Friedrich-Straße/Ecke Brötzinger Fußgängerzone zu Fuß unterwegs, als ihn die vier bis fünf Teenager ansprachen und die Herausgabe seines Personalausweises forderten. Als der Geschädigte dies verweigerte, traten ihn zwei der Angreifer in den Unterleib und versetzten ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Als der 36-Jährige in Richtung Frankstraße flüchtete, verfolgten ihn die Jugendlichen, traten und schlugen ihn nochmals, nahmen ihm ein Softgetränk ab, das er dabei hatte, und machten sich davon. Zeugen, insbesondere die Frau, die mit dem Handy telefonierte und die Täter angesprochen hatte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim Süd, Telefon 07231 186-3311, zu melden.,

