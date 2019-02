Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Lieferwagen aufgebrochen

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 11.30 Uhr, bis Samstag, 17.00 Uhr, drei Kleintransporter auf und stahlen Werkzeuge.

Die Fahrzeuge parkten an der Brüner Landstraße, am Kamillenweg (Ecke Am Friedenshof) und an der Straße Am Forst.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Wesel, 0281 / 1070.

