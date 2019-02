Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mofaroller verbrannte

Dinslaken (ots)

Am Freitagmittag informierte ein Zeuge die Polizei über einen aufgefundenen, abgebrannten Mofaroller (Marke: Sachs) an einem Basketballplatz im Bereich eines Spielplatzes an der Industriestraße/Dorotheenstraße.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Brand machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell