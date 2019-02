Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfallflucht bei Unfall zwischen Pkw und Kinderroller - 9-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots)

Ein 9-jähriger Junge aus Hamminkeln befuhr am Sonntag, den 24.02.2019, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Roller in Hamminkeln-Brünen den Fuß-/Radweg der Weseler Straße/B 70 in Fahrtrichtung Raesfeld. Bei Grünlicht überquerte er im Bereich der Fußgängerfurt die L 1 / Zum Voshövel, um seinen Weg in Richtung Borkener Straße fortzusetzen. Zeitgleich befuhr ein Pkw die B 70/ Weseler Straße aus Fahrtrichtung Raesfeld kommend in Fahrtrichtung Brünen, um an der Kreuzung nach rechts ebenfalls in Richtung Borkener Straße zu fahren. Dabei touchierte der Pkw den Jungen auf seinem Tretroller, so dass dieser zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Fahrer stieg aus, half dem Jungen auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um ein graues Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Wesel (Tel.: 0281-1071622) zu melden.

