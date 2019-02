Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußballspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern. Erster gemeinsamer Fanbrief von Verein und Polizei mit Appell an die Fans.

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

"Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!"

Unter anderem mit solchen Hinweisen richteten sich die Vereinsverantwortlichen des Karlsruher SC und das Polizeipräsidium Karlsruhe vor dem Südwest-Derby in einem gemeinsamen Brief und dem Appell für ein friedliches Fußballfest an alle Fans. Da die Fanlager als rivalisierend gelten und das Spiel als "high-risk-Partie" eingestuft wurde, wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Anhänger gegenseitig auf Abstand zu halten. Es ist der erste gemeinsame Fanbrief von Verein und Polizei und damit auch ein symbolischer Schulterschluss für das Bemühen, mit Leidenschaft und Emotionen eine tolle Atmosphäre im Stadion zu ermöglichen, ohne dabei abseits des Spielfelds die Regeln der sportlichen Fairness im Umgang miteinander zu verletzen.

Um gegenseitigen Missverständnissen vorzubeugen, sollen die Maßnahmen von Polizei und Ordnungskräften verständlich und transparent sein. Neben Verhaltenstipps für die An- und Abfahrt wird in den Fanbriefen auch die Schwelle für ein nötiges Einschreiten der Ordnungshüter definiert: Bei Gewalttätigkeiten und auch beim Abfeuern von Böllern und Pyrotechnik besteht die Gefahr für die Gesundheit anderer Fans und auch für die Sicherheitskräfte. Besonders geschulte Beamte der Polizei werden als sogenannte Anti-Konflikt-Teams im Einsatz sein und versuchen, zu vermitteln und polizeiliche Maßnahmen zu erklären. Informieren kann man sich zudem über die sozialen Netzwerke Twitter und Facebook, die unter dem Hashtag #KSCFCK von der Bundespolizeiinspektion und dem Polizeipräsidium Karlsruhe bedient werden.

Hinweise für die An- und Abfahrt

Während die Heimfans gebeten werden, das Stadion von der westlichen Seite des Adenauerrings anzufahren, sollten die Gäste den Besucherparkplatz unbedingt von Osten her über die Theodor-Heuss-Allee ansteuern. Der Adenauerring ist auf Höhe des Stadions bereits ab 12.00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Empfohlen wird ohnehin die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die KSC-Fans erreichen das Stadion am besten über die Straßenbahnhaltestellen Marktplatz und Durlacher Tor. Vom Durlacher Tor bieten die Verkehrsbetriebe einen Bustransfer bis zum Stadion an. Für die Gästefans wurde ein zusätzlicher Zug nach Karlsruhe eingerichtet. Abfahrt ist um 10:09 Uhr am Hauptbahnhof Kaiserslautern (RC 38697). Am südlichen Ausgang des Karlsruher Hauptbahnhofs stehen dann kostenlose Busse für die Fahrt zum Stadion bereit. Zurück geht es genauso einfach mit dem Bus-Shuttle und einem Sonderzug um 16:55 Uhr von Gleis 14 nach Kaiserslautern (RC 38696).

