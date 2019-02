Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Königsbach - 27-Jähriger war mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf Landesstraße 571 unterwegs

Königsbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag führte das Verkehrskommissariat Pforzheim auf der Landesstraße 571 zwischen Wössingen und Königsbach-Stein, in Fahrtrichtung Königsbach, Verkehrskontrollen durch. In der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr wurden hierbei insgesamt knapp 60 Fahrzeuge gemessen. Davon kam es zu 13 Geschwindigkeitsverstößen mit drei Fahrverboten. Spitzenreiter hierbei war ein 27-jähriger Autofahrer, der mit 153 km/h unterwegs war. Er überschritt somit nach Abzug einer Toleranz, die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h um 78 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem drei monatigen Fahrverbot rechnen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell