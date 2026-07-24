Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Radschrauben an Anhänger gelöst

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Schwarzach: Radschrauben an Anhänger gelöst - Zeugen gesucht

Unbekannte lösten in Schwarzach mehrfach Radschrauben an einem Anhänger. Das Fahrzeug wurde am 17. Juli auf dem Mitarbeiterparkplatz des Forstamts im Schlossweg abgestellt. Als der Hänger am Mittwochabend bewegt wurde, löste sich gegen 17.30 Uhr kurz vor dem Ortseingang Daudenzell ein Hinterrad und rollte über die Fahrbahn. Glücklicherweise wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Nachdem der Anhänger am Donnerstag erneut auf dem Parkplatz des Forstamts abgestellt worden war, stellte der Besitzer am Abend fest, dass wieder mehrere Schrauben an den Rädern gelöst worden waren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 917708-0 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

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