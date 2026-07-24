Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Getreidefeld und Mähdrescher in Brand geraten

Ein Getreidefeld und ein Mähdrescher gerieten am Donnerstagabend bei Wertheim in Brand. Ein 66-Jähriger war mit der Ernte eines Feldes unterhalb des Kembacher Wegs beschäftigt, als er hinter seinem Fahrzeug Flammen bemerkte. Das Feuer breitete sich aufgrund des Windes rasch aus und griff teilweise auf den Mähdrescher sowie die Vegetation auf der gegenüberliegenden Straßenseite über. Mehrere Landwirte pflügten angrenzende Flächen um und unterstützten die Löscharbeiten mit Wassertanks. Die Feuerwehren aus Reicholzheim, Wertheim, Höhefeld, Neubrunn, Böttigheim und Billingshausen waren mit 14 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 19.40 Uhr war der Brand gelöscht. Der Kembacher Weg musste zeitweise voll gesperrt werden. Rund 1,5 Hektar Sommergerste im Wert von etwa 2.000 Euro wurden zerstört. Die Höhe des Schadens am Mähdrescher ist noch unbekannt. Als Brandursache kommen ein technischer Defekt oder Funkenflug durch einen Fremdkörper im Mähwerk infrage. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

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