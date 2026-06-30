Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand, falsche Bankmitarbeiter

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Kirchhausen: Wohnungsbrand

Am Samstagmittag explodierte vermutlich ein Feuerzeug auf einem Balkon in Kirchhausen. Gegen 12:45 Uhr meldeten mehrere Personen einen Brand auf einem Balkon einer betreuten Wohneinrichtung in der Poststraße. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen und konnte die Flammen zeitnah löschen. Alle Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Nach Beendigung der Löscharbeiten erhärtete sich der Verdacht, dass ein auf dem Balkon in der prallen Sonne liegen gelassenes Feuerzeug brandursächlich gewesen sein könnte. Abgesehen von der betroffenen Wohnung blieben alle Räumlichkeiten bewohnbar. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag wurde eine Seniorin in Bad Friedrichshall von falschen Bankmitarbeitern betrogen. Gegen 16:15 Uhr erhielt die Frau einen Anruf eines Unbekannten, welcher sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Dieser teilte ihr mit, dass ihre Bankkarte aufgrund eines Betrugsversuchs erneuert werden müsse. Hierzu würde ein weiterer Mitarbeiter zu ihr nach Hause kommen und die Karte abholen. Gegen 16:30 Uhr klingelte ein Mann an der Tür des Opfers. Nachdem dieser von der Seniorin in die Wohnung gebeten wurde, hielt der Mann am Telefon die Frau so lange in der Leitung, bis es dem zweiten Täter gelungen war die Bankkarte in einem unbeobachteten Moment an sich zu nehmen und die Wohnung umgehend zu verlassen. Kurz darauf bemerkte die Frau den Betrug und rief bei ihrer Bank an. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass bereits ein niedriger vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Dunkler Teint - Circa 1,86 Meter groß - Schlank - Dreadlocks Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kolpingstraße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm. Die Polizei warnt: Im Stadt- und Landkreis Heilbronn kommt es derzeit vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich als Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Sie behaupten, es habe unberechtigte Abbuchungen gegeben und fordern die Herausgabe Ihrer PIN. Anschließend kündigen sie an, Ihre Bankkarte an der Haustür abzuholen.

Wichtig:

- Niemals PIN oder TAN am Telefon nennen. - Keine Bank holt Bankkarten an der Haustür ab. - Legen Sie sofort auf. - Kontaktieren Sie Ihre Bank ausschließlich über die bekannte Rufnummer. - Im Zweifel: Wählen Sie die 110.

Bitte informieren Sie auch ältere Angehörige, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmasche.

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