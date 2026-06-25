Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Einbruch in Verbrauchermarkt an zwei aufeinanderfolgenden Nächten

Wittmund-Willen - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch in Verbrauchermarkt an zwei aufeinanderfolgenden Nächten

In Westerholt kam es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Verbrauchermarkt an der Nordener Straße. In der Nacht zu Donnerstag kam es dort zu einem weiteren Einbruch. In beiden Fällen entwendeten die Täter unter anderem Tabakwaren. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch gegen 4.40 Uhr oder in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen im Bereich des Verbrauchermarktes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund-Willen - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch ist ein Unfallverursacher in Willen geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 24 Jahre alter VW-Fahrer auf der Auricher Straße unbefugt durch einen abgesperrten Bereich einer Baustelle. Ein 37-jähriger Baustellenberechtigter stieg aus seinem Lkw aus, als der 24-Jährige vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Baustellenmitarbeiter leicht an der Hand verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte aber von Polizeibeamten angetroffen werden. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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